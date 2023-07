BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ABOUT YOU AUF 4,70 (4,20) EUR - 'UNDERWEIGHT'CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR FREENET AUF 27,50 (28,50) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ABOUT YOU AUF 8,30 (8,20) EUR - 'BUY'HAUCK AUFHÄUSER IB STARTET RATIONAL MIT 'HOLD' - ZIEL 630 EURJEFFERIES SENKT SMA SOLAR AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 105 (120) EURLBBW SENKT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 45 (48) EUR - 'KAUFEN'UBS SENKT ZIEL FÜR UNITED INTERNET AUF 20 (26,50) EUR - 'BUY' BARCLAYS SENKT AMUNDI AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 68 (74) EUR BARCLAYS HEBT SCHRODERS AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 530 PENCEBERENBERG HEBT HUNTING AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 345 (325) PENCECITIGROUP SENKT COMPUTACENTER AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 2350 PENCECREDIT SUISSE HEBT ORSTED AUF 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - ZIEL 610 (530) DKKGOLDMAN HEBT ...

