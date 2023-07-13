FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CENTURY CITY INTL HD-,10 CQA2 BMG2020F1683
AB/FROM ONWARDS 13.07.2023 08:06 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CENTURY CITY INTL HD-,10 CQA2 BMG2020F1683
AB/FROM ONWARDS 13.07.2023 08:06 CET