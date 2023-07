Hannover (www.anleihencheck.de) - An den Anleihemärkten zeigte sich dies und jenseits des Atlantik ein kräftiger Rückgang der Renditen, nachdem Daten zur Preisentwicklung in den USA der Spekulation auf weiter steigende Zinsen einen Dämpfer versetzt hatten, so die Analysten der Nord LB.Die Zeit der hohen Inflationsraten neige sich laut Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau allmählich dem Ende entgegen. "Wir gehen davon aus, dass die Inflation im Jahr 2025 wieder bei 2% liegen wird. Dazu verpflichte ich mich heute", habe das Ratsmitglied der EZB gesagt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...