Mit einem Plus von fast 4% startet die BASF-Aktie (WKN: BASF11) stark in den Donnerstag und setzt damit ihren Mitte Juni begonnenen leichten Aufwärtstrend fort. Ist die neue Jahresprognose des Chemieriesen doch nicht so schlecht? BASF vorgestellt BASF mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist der nach Umsatz größte Chemiekonzern der Welt. Der Konzern ist in den sechs Segmenten Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition ...

Den vollständigen Artikel lesen ...