Nach 3,1 % mehr dieser Anträge im Mai meldeten die Bundestatistiker heute morgen 13,9 % mehr im Juni als Im Vorjahresmonat! Immer zu bedenken bei diesem Wert: Der tatsächliche Zeitpunkt des Insolvenzantrags liegt in vielen Fällen rd. 3 Monate davor. Folgerichtig waren im April 2023 rd. 14,4 % mehr Firmen-Pleiten zu verbuchen als im April 2022. Diese Zahl steigt bereits seit August 2022 kontinuierlich an. Dennoch betrachtet z. B. Creditreform die zunehmende Zahl von Unternehmensinsolvenzen nach wie vor als Normalisierung. Zwar geht die Auskunftei davon aus, dass in diesem Jahr insgesamt mehr Insolvenzen zu verzeichnen sind als im Vor-Coronajahr 2019 mit damals 18 750 Fällen. Allerdings ist das noch weit vom Top des Jahres 2009 entfernt mit knapp 32 700 insolventen Unternehmen.



Annerose Winkler



Der Deutsche Unternehmerbrief



www.bernecker.info



