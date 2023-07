HAMBURG (dpa-AFX) - Der Flugbetrieb am Flughafen Hamburg ist wieder aufgenommen worden. Das teilte der Flughafen mit. Der Flugverkehr war am Donnerstagmorgen um 6.10 Uhr zunächst eingestellt worden, weil sich mehrere Klimaaktivisten am frühen Morgen Zugang zum Gelände verschafft und sich nahe der Start- und Landebahnen festgeklebt hatten. Der Flugbetrieb wurde um 9.50 Uhr wieder aufgenommen. Die zentrale Sicherheitskontrolle sowie die Check-in-Schalter in den Terminals sind wieder geöffnet. Nach aktuellem Stand wurden 17 Ankünfte und 19 Abflüge gestrichen. Zehn ankommende Flugzeuge wurden zu anderen Flughäfen umgeleitet.

Nach Angaben des Flughafens kann es ganztätig zu weiteren Flugstreichungen und Verzögerungen kommen. Am ersten Ferientag in Hamburg wurden am Airport eigentlich 50 000 Passagiere und 330 Starts und Landungen erwartet.

Mehrere Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation hatten nach Angaben der Bundespolizei den Außenzaun um das Flughafengelände aufgeschnitten und sich auf den Zuwegungen in unmittelbarer Nähe zur Start- und Landebahn festgeklebt. Aus Sicherheitsgründen musste der Flugverkehr vorübergehend eingestellt werden./gyd/DP/ngu