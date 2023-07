DJ PTA-Adhoc: Optal-Mology AG: Einberufungsverlangen für eine außerordentliche Hauptversammlung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta/13.07.2023/10:10) - Die SNE Invest GmbH, Wiesbaden, hat heute der Optal-Mology AG (ISIN: DE000A289V11) gemäß § 20 AktG mitgeteilt, dass ihr eine Beteiligung von mehr als 25 % an der Gesellschaft gehört und sie mit weiteren Investoren die Mehrheit der Aktien an der Optal-Mology AG erworben hat. Die SNE Invest GmbH hat ein Verlangen auf Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung gestellt. Die beantragten Tagesordnungspunkte sind u.a. die Umfirmierung der Optal-Mology AG in One Touch Football AG sowie die Änderung des Unternehmensgegenstands in eine Fußballbeteiligungsgesellschaft. Die Gesellschaft soll zukünftig Eigenkapitalbeteiligungen bei mehreren Fußballkapitalgesellschaften in Europa eingehen sowie das weitere Wachstum der Klubs als wertebasierter Investor und Partner aktiv begleiten. Als neue Aufsichtsräte sollen u.a. die ehemaligen Fußballnationalspieler Katja Kraus und Marco Bode und der Direktor des Internationalen Fußballinstituts Herr Prof. Dr. Florian Kainz bestellt werden. Der Vorstand wird unverzüglich eine entsprechende außerordentliche Hauptversammlung einberufen.

Im Anschluss an die Hauptversammlung sollen durch den neuen Aufsichtsrat als CEO Herr Lars Hülsmann und als CFO/CMO Herr Dr. Jan Lehmann, ehemaliger Vorstand des 1. FSV Mainz 05, bestellt werden.

