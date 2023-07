Linz (www.anleihencheck.de) - Sowohl die Inflation als auch die Kerninflation schwächte sich in den USA für das Monat Juni deutlich ab, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Teuerung liege nun mit 3% unter den Analystenschätzungen. Auch die um Energie und Lebensmittel bereinigte Preissteigerung liege mit 4,8% unter den Prognosen. Der Rückgang der Inflationsdaten lasse die Marktteilnehmer an den beiden angekündigten Zinserhöhungen um jeweils 25 Basispunkte zweifeln. Die Unsicherheit belaste den USD, wodurch dieser deutliche Kurseinbußen verzeichnet habe. Heute würden die Produzentenpreise veröffentlicht. Derzeit liege der EUR/USD bei einer Range zwischen 1,1000 und 1,1300. (13.07.2023/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...