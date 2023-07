Hannover (www.anleihencheck.de) - Das Jahr 2023 wird dem Covered Bond-Markt abermals ein deutliches Wachstum bescheren, so die Analysten der Nord LB.Dies lasse sich auch so formulieren, dass das Funding-Instrument weiterhin in die Zeit passe und Emittenten wie Investoren zusammenbringe. Die Analysten würden schließlich zurück auf einen sehr aktiven Primärmarkt in den Monaten Januar bis Juni 2023 und auf den sukzessiven Ausstieg der EZB aus dem Covered Bond-Markt blicken. Außerdem habe sich in diesem Zusammenhang die Neubewertung der Spreadlandschaft fortgesetzt. Das Repricing habe dabei bereits einen weiten Weg hinter sich und bei der Spreadentwicklung werde sich in der zweiten Jahreshälfte nunmehr ein anderes Bild präsentieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...