Linz (www.anleihencheck.de) - Wie vom Markt antizipiert, erhöhte gestern die Bank of Canada (BoC) ihren Leitzins um 25 Basispunkte, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Zusätzlich zu der Erhöhung auf nun 5,00% habe sich die BoC sehr restriktiv bezugnehmend ihrer weiteren Vorgehensweise gezeigt. Zum einen habe die Abwärtsdynamik der Kerninflation (exkl. Energie und Lebensmittel) abgenommen. Dadurch werde vermutet, dass die Teuerung künftig hartnäckig hoch verharren werde. Zum anderen sei der Arbeitsmarkt nach wie vor angespannt. Dies habe die BoC wohl dazu verleitet, ihre Inflationsprognosen für 2023 und 2024 um 20 Basispunkte anzuheben. Auf Basis dessen preise der Markt eine weitere Leitzinserhöhung als sehr wahrscheinlich ein. Konkretere Vermutungen würden sich nächste Woche nach Bekanntgabe der Inflationsdaten anstellen lassen. ...

