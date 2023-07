MG Motor reagiert auf die Preissenkung für den VW ID.3 in China und bietet sein Konkurrenzmodell MG Mulan dort nun ebenfalls günstiger an. Vorerst bis Ende Juli erhalten chinesische Kunden für den Kompaktstromer einen Rabatt von 24.000 Yuan, also rund 3.000 Euro. Damit sinkt der Startpreis des MG Mulan auf 115.800 Yuan, umgerechnet rund 14.500 Euro. Der günstige VW ID.3 kostet nach der jüngsten Preissenkung ...

