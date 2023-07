London (www.anleihencheck.de) - "Es besteht ein echter Bedarf an Investitionen in die blaue Wirtschaft. Anleihen zum Schutz der Meere sollten in der einen oder anderen Form Teil der Lösung zum Erhalt unserer Meere sein", so Campe Goodman, Fixed Income Portfolio Manager bei Wellington Management.In seinem Kommentar schätze der Manager zusammen mit Anleihespezialist Will Prentis den Status quo sogenannter Blue Bonds ein und erläutere, warum er bei Debt-for-Nature Swaps vorsichtig bleibe. ...

