Bad Homburg v. d. Höhe (www.fondscheck.de) - Die zehn größten US-Aktien wie z.B. Apple, NVIDIA und Tesla machen mittlerweile mehr als ein Viertel des amerikanischen S&P 500-Index aus, so David Meyer und Norbert Keimling von der Taunus Trust GmbH.Die übrigen 490 Unternehmen müssten sich den Rest teilen. Eine vergleichbar hohe Konzentration sei in den letzten Jahrzehnten noch nie beobachtet worden. Auch der Einfluss dieser aktuell stark technologielastigen und wachstumsstarken Mega-Caps auf die Performance des S&P 500 notiere nahe Allzeithoch. Vergleichbar hohe Performance-Beiträge großer Unternehmen seien zuletzt nur in den Jahren 2000 und 2020 gemessen worden. ...

