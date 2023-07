Bereits vor einigen Tagen machten Gerüchte die Runde, dass Claudio de Sanctis als neuer Privatkundenvorstand weitreichende Änderungen bei der Deutschen Bank in die Wege leiten könnte. Offiziell tritt de Sanctis sein Amt erst später in diesem Jahr an. Faktisch ist er aber schon seit Anfang des Monats aktiv und er scheint dabei aufs Tempo drücken zu wollen.Ein Bericht der "FAZ" unter Verweis auf Mitarbeiterinformationen scheint die Gerüchte zu bestätigen. Demnach stehen bei der Deutschen Bank (DE0005140008) umfassende Änderungen im ...

