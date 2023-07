Die Hotellerie kommt nach den schwierigen Corona-Jahren wieder in Schwung. Vor allem gefragt: Premium- und Luxushäuser - wie diejenigen der MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24). Am 27.Mai sprachen wir mit Dr. Jörg Frehse, dem CEO der MHP Hotel AG und er sah seinerzeit "Genügend Argumente für mehr Wachstum"(VOLLSTÄNDIGES INTERVIEW). Und die heute vorliegenenden Quartalsergebnisse zeigen, dass sein Optimismus nicht unbegründet war. Mit durchschnittlichen Zimmerpreisen weit über Vor-Corona-Niveau, steigenden Belegungszahlen und einem erhöhten Umsatz geht man in die zweite Jahreshälfte, die von wieterhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...