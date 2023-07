EQS-Ad-hoc: Einbecker Brauhaus AG / Schlagwort(e): Personalie

Einbecker Brauhaus AG: Veränderung im Vorstand



13.07.2023 / 12:34 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 MAR Einbecker Brauhaus AG - Veränderung im Vorstand Marc Kerger (51) wurde vom Aufsichtsrat der Einbecker Brauhaus AG mit Wirkung zum 01.10.2023 zum Vorstand der Gesellschaft bestellt. Herr Kerger wird die Nachfolge von Martin Deutsch antreten, der nach Einarbeitung und Übergabe der Verantwortung seine Tätigkeit bei der Einbecker Brauhaus AG im guten beiderseitigen Einvernehmen beenden wird. Herr Kerger war zuvor fünfeinhalb Jahre in der Geschäftsleitung des Spirituosenherstellers Hardenberg-Wilthen AG, Nörten-Hardenberg tätig und für die Ressorts Marketing und Vertrieb Getränkefachgroßhandel, Gastronomie und Facheinzelhandel verantwortlich. Zuvor war er in Führungspositionen in der Spirituosenbranche u.a. bei der Mast Jägermeister SE, Pernod Ricard und weiteren Unternehmen tätig. Einbeck, 13. Juli 2023





Kontakt:

Martin Deutsch

Vorstand



Ende der Insiderinformation



13.07.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com