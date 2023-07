Neu-Isenburg (ots) -- Rockstar Energy Drink® sorgt gemeinsam mit Spotify für einzigartige In-App-Konzerte- Rapper Azet bringt am 21. Juli deutsche Musikfans auf Spotify sowie beim Launch Event in Köln in Stimmung- Individuelle Entertainment-Erlebnisse sollen Musikhörer*innen begeisternExklusiv in Partnerschaft mit Rockstar Energy revolutioniert Spotify das digitale Konzerterlebnis mit seiner neuen Plattform "Spotify Stage". Auch Rockstar bringt hierbei Neuigkeiten mit und launcht seine neue Brand Positionierung "Press Play" mit dem Fokus auf Musik. Als Headliner in Deutschland wird der Rapper Azet seine Fans begeistern. Das erreichen "Spotify Stage" und Rockstar "Press Play": Motivieren, maximale Energie in einzigartigen Momenten bieten und allen Musikfans ein kostenloses digitales In-App-Konzerterlebnis ermöglichen.Rockstar Energy kündigt zum Start der neuen Markenpositionierung "Press Play" in Partnerschaft mit Spotify ein einzigartiges Konzerterlebnis an, das Musikfans auf der ganzen Welt begeistern wird: In Zusammenarbeit mit internationalen reichweitenstarken Musiker*innen entsteht ein revolutionäres digitales In-App-Konzerterlebnis. Dabei werden Musikfans dazu ermutigt, auf "Play" zu drücken und das zu tun, was sie lieben: Musik zu hören, zu feiern und einzigartige Erfahrungen zu sammeln. Mehrere Künstler*innen wie Stormzy performen gleichzeitig in Großbritannien, Frankreich, Polen und Deutschland. Der Dresdner Rapper Azet wird als Headliner seine Fans in Deutschland begeistern.Das außergewöhnliche digitale In-App-Konzerterlebnis wird am 21. Juli um 21.00 Uhr live auf Spotify® übertragen, um die Zuhörer*innen in Partylaune zu versetzen und auf das Wochenende einzustimmen. Jeder Headliner des "Press Play"-Konzerts entführt die Zuschauer*innen in fünf verschiedene digitale Welten. Die Bühnen strahlen eine lebendige Atmosphäre aus, die dem einzigartigen Entertainment-Konzept des jeweiligen Künstlers entspricht. Der Rapper Azet war maßgeblich an der Gestaltung des Konzerts beteiligt. Mit seiner Rap-Crew KMN Gang, zu der auch die Rapper Zuna und Albi gehören, hat der Künstler viele Male die Charts erobert und ist aus der deutschen Musiklandschaft nicht mehr wegzudenken.Der Rapper und "Press Play"-Star Azet sagt: "Musik ist meine große Leidenschaft und das, woraus ich meine Energie ziehe. Umso mehr freue ich mich, gemeinsam mit Rockstar Energy Teil dieses einzigartigen Projekts zu sein. Ich feier das digitale In-App-Erlebnis sehr und vor allem wie viele Musikliebhaber*innen auf diesem Weg erreicht werden können. Für mich ist das ein sehr cooles Event und eine perfekte Möglichkeit, mit meinen Fans zu feiern!"Zum Spotify Stage Launch wird Rockstar Energy ein einzigartiges, öffentliches Kick-Off Event in Köln veranstalten, bei dem neben Azet auch weitere Creator*Innen erwartet werden und nicht nur Musik, sondern auch Brand Experience-Highlights auf die Besuchenden warten. Hierauf aufmerksam werden Online- sowie Guerilla-Maßnahmen machen. Dieses Paket bildet den Auftakt der massiven Markenkampagne, die Rockstar mit Press Play in den folgenden Monaten lanciert."Das digitale In-App-Konzerterlebnis ist beeindruckend und fängt das Wesen der Marke perfekt ein. Es hilft den Fans, Energie zu tanken und sorgt für einen angenehmen Übergang von der Arbeit zum Vergnügen.", sagt Bart LaCount, Vizepräsident für internationales Getränkemarketing bei PepsiCo.Das von Rockstar bereitgestellte digitale Konzerterlebnis mit Azet wird am Freitag, dem 21. Juli um 21.00 Uhr live übertragen und kann bis zum 4. August kostenlos auf Spotify gestreamt werden [https://open.spotify.com/site/rockstar]. Das In-App-Erlebnis ist sowohl über die Abo-Option als auch über Spotify Free verfügbar.* * *Über Rockstar EnergyRockstar wurde 2001 gegründet. Das Unternehmen stellt Getränke her, die all jene mit Energie versorgen sollen, die ständig aktiv sein wollen. Rockstar vertreibt über 20 Rockstar Energy-Produkte in zahlreichen Geschmacksrichtungen, die in mehr als 30 Ländern weltweit in Convenience- und Lebensmittelgeschäften erhältlich sind und Verbrauchern einen kräftigen, erfrischenden Energieschub geben sollen. PepsiCo übernahm das führende Unternehmen für Energydrinks im März 2020. Neben Rockstar besitzt PepsiCo auch die Marken Sting und Adrenaline Rush sowie GameFuel und AMP.Über PepsiCoPepsiCo-Produkte werden von Verbrauchern mehr als eine Milliarde Mal pro Tag in mehr als 200 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt genossen. PepsiCo erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Nettoumsatz von mehr als 86 Milliarden US-Dollar, der von einem Portfolio an Getränken und Nahrungsmitteln wie Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker und SodaStream getragen wurde. Das Produktportfolio von PepsiCo umfasst eine breite Palette an genussvollen Lebensmitteln und Getränken, darunter viele ikonische Marken, die jeweils einen geschätzten Jahresumsatz von mehr als einer Milliarde US-Dollar im Einzelhandel erzielen.PepsiCo lässt sich von der Vision leiten, der Weltmarktführer bei Convenient Foods and Beverages zu sein, indem wir mit PepsiCo Positive (pep+) gewinnen. pep+ ist unsere strategische ganzheitliche Transformation, die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt unserer Wertschöpfung und unseres Wachstums stellt, indem wir innerhalb der globalen Grenzen agieren und einen positiven Wandel für unseren Planeten und die Menschen anregen. Weitere Informationen finden Sie unter www.pepsico.com und www.pepsico.deÜber SpotifyMit seinem Start im Jahr 2008 hat Spotify das Musikhören verändert. Es ist die Mission des schwedischen Audio Streaming Service, Millionen kreative Menschen dabei zu unterstützen, von ihrer Kunst zu leben und Milliarden von Fans die Möglichkeit zu geben, diese Werke zu entdecken. Auf Spotify können Hörer*innen über 82 Millionen Songs und mehr als 4,7 Millionen Podcasts kostenlos streamen, in Playlists verwalten und mit Freund*innen teilen. Spotify Premium bietet Zugang zu exklusiven Features, darunter der Offline-Modus, verbesserte Soundqualität sowie Musikhören ohne Werbeunterbrechung.Spotify ist mit mehr als 489 Millionen aktiven Nutzer*innen und über 205 Millionen zahlenden Abonnent*innen in über 180 Märkten der weltweit größte sowie erfolgreichste Audio Streaming Subscription Service.Pressekontakt:Gina HerkenbergFAKTOR 3 AGKattunbleiche 3522041 HamburgTelefon: +49 173 9380433E-Mail: pepsico@faktor3.deOriginal-Content von: PepsiCo Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58045/5557442