Paris (www.anleihencheck.de) - Wir befinden uns in einer Übergangsphase, findet Benjamin Melman, Global Chief Investment Officer bei Edmond de Rothschild Asset Management.Das erste Halbjahr sei für die Anleger voller Überraschungen gewesen. Die Renditen am Aktienmarkt seien viel besser gewesen als erwartet. Die meisten hätten mit einer Rezession gerechnet, die jedoch ohne große Auswirkungen geblieben sei. Die US-Wirtschaft und ihr Finanzsektor hätten sich als besonders widerstandsfähig gegenüber einer möglichen Bankenkrise erwiesen, die schwerwiegender hätte ausfallen können. Das Thema künstliche Intelligenz habe sich exponentiell an den Märkten entwickelt, so sehr, dass die Gewinne des S&P 500 auf eine Handvoll Aktien zurückzuführen seien, die von diesem neuen Trend profitieren könnten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...