Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Veranstaltungsagentur DEAG refinanziert sich über eine Anleihe (ISIN NO0012487596/ WKN A351VB) mit 100 Millionen Euro, so die Börse Stuttgart.Während der Laufzeit werde ein jährlicher Kupon in Höhe von 8% gezahlt. Die erste Zinszahlung erfolge am 31.12.2023, die weiteren Auszahlungen würden halbjährlich erfolgen. Das Fälligkeitsdatum sei der 12.07.2026. Der Mindestbetrag sowie die kleinste handelbare Einheit würden jeweils 1.000 Nominale betragen. Ein Rating sei aktuell nicht verfügbar. (Bonds Weekly Ausgabe vom 13.07.2023) (13.07.2023/alc/n/a) ...

