Frankfurt am Main (ots) -Lern-, Medien- und Schulkonzepte, Zugänge zum Lernen, Lernkultur und Grundwerte für die Bildung: Das Forum Bildung auf der Frankfurter Buchmesse 2023 steht erstmals unter der Schirmherrschaft der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland.Vom 18. bis 22. Oktober 2023 richten sich auf dem Podium des Forum Bildung etwa 35 Veranstaltungen mit mehr als 50 Referent/-innen an Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte aller Schularten, in der frühkindlichen Bildung und der Erwachsenenbildung, Referendar/-innen, Studierende, Eltern und die interessierte Öffentlichkeit. Weitere Zielgruppen sind Mitarbeitende von Bildungsmedienverlagen und von Organisationen aus dem Bildungsbereich. Das Forum Bildung wird gemeinsam veranstaltet von Frankfurter Buchmesse und Verband Bildungsmedien e. V. Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist im Rahmen des Messebesuchs kostenfrei und ohne Anmeldung möglich.VeranstaltungshinweisMittwoch, 18. Oktober 2023, 12.00 bis 13.00 UhrBildungsrepublik Deutschland: Miteinander statt NebeneinanderMit: Stefan Düll, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes / Katharina Günther-Wünsch, Präsidentin der Kultusministerkonferenz und Berliner Senatorin für Bildung, Jugend und Familie / Dr. Ilas Körner-Wellershaus, Vorsitzender Verband Bildungsmedien e. V.Nicht zuletzt der Bildungsgipfel im Frühjahr in Berlin hat gezeigt: Ohne die Länder geht es nicht. Wer über die Bildungsrepublik Deutschland sprechen will, wer sich aufrichtig für die Verbesserung von Schule und Lernen interessiert, wer Bildungsgerechtigkeit für alle Kinder und Jugendlichen schaffen will, der muss hören und sehen wollen, was Alltag an den Schulen ist, vor welchen tatsächlichen Herausforderungen Lehrkräfte, Kinder, Jugendliche und ihre Eltern täglich stehen. Wie gestaltet sich eine neue, bessere Zusammenarbeit von Bund und Ländern? Welche Rolle kann und wird die KMK künftig spielen, wenn es um die Zukunftsfähigkeit des Bildungssystems geht? Ist Bildung noch immer "Ländersache"?Sie finden das Forum Bildung 2023 in Halle 3.1, Stand D12.