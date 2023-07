Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4525/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/105 geht es hauptsächlich um die Telekom-Türme, mein Kollege Peter Heinrich holte sich dazu von Thomas Arnoldner ein Update, zur Telekom gibt es auch Bond-News und Research-News. Nicht oft genug kann man auch die Post mit ihrer tollen Dividendenleistung erwähnten. Weiters in den News: Marinomed, Flughafen Wien, Agrana, und Research zu RBI, Erste Group, ams Osram. Ich freue mich auch über einen Rang zwischen Rothschild und Morgan Stanley in den Apple Charts Schweiz ...

