Der Elektroauto-Hersteller Lucid hat am Mittwoch enttäuschende Produktions- und Auslieferungszahlen bekannt gegeben. Die Aktie ging im Anschluss um 11 Prozent in die Knie. Wo liegen die Probleme und lohnt sich jetzt der Einstieg?Lucid stellte im zweiten Quartal lediglich 2.173 Fahrzeuge her. Das waren 141 Luxusautos oder sechs Prozent weniger als im ersten Quartal. Ausgeliefert wurden 1.404 Stromer. Diese stehen im Vergleich zu 1.406 Auslieferungen im ersten Quartal 2023 und 679 im zweiten Quartal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...