ATLANTA (dpa-AFX) - Dank einer starken Ticketnachfrage wird die US-Fluggesellschaft Delta erneut optimistischer für das laufende Jahr. Das Management spricht von Rekordumsatz und Rekordrentabilität im zweiten Quartal und erhöht seine Gewinnprognose für 2023. Der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) solle jetzt auf 6 bis 7 US-Dollar (5,41 bis 6,32 Euro) steigen, teilte die Airline am Donnerstag in Atlanta (US-Bundesstaat Georgia) mit. Ende Juni hatte das Management das obere Ende der ursprünglichen Spanne von 5 bis 6 Dollar angepeilt. Die Aktie stieg am Donnerstag vorbörslich um 3,5 Prozent. Die Umsatzprognose mit einem Wachstum von 17 bis 20 Prozent bestätigte der Konzern.

Delta erreichte im zweiten Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie in Höhe von 2,68 Dollar und übertraf damit deutlich den Gewinn von 1,44 Dollar je Aktie ein Jahr zuvor. Der Umsatz kletterte um fast ein Fünftel auf 14,6 Milliarden Dollar. Bei beiden Werten übertraf Delta die Erwartungen von Analysten.

Die Konzernführung geht davon aus, dass die starke Nachfrage auch über den Sommer anhalten werde. Bei den Kosten sieht sich die Airline an einem wichtigen Wendepunkt. Für das laufende Quartal erwartet das Management deshalb auch sinkende Ausgaben./knd/ngu/jha/