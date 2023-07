Die Erste Group fungierte gemeinsam mit Citi, Jefferies und Morgan Stanley als Joint Global Coordinator beim Börsengang des Stromanbieters Hidroelectrica an die Bukarester Börse. Das Volumen beträgt 1,9 Mrd. Euro. Die Börsennotierung von Hidroelectrica ist laut Erste Group der bis dato größte Börsengang in Rumänien, der drittgrößte in Zentral- und Osteuropa und der größte in Europa im Jahr 2023. Der Börsengang der Hidroelectrica war laut Erste Group um ein Vielfaches überzeichnet. Die Bewertung liegt bei ca. 9,4 Milliarden Euro, was das Unternehmen zum größten Unternehmen an der Bukarester Börse in Bezug auf die Marktkapitalisierung macht. Der Börsengang zog allein bei rumänischen ...

