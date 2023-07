DJ Siemens investiert 500 Millionen Euro in Erlangen

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens will sein Elektronikwerk in Erlangen für rund 500 Millionen Euro bis 2029 runderneuern und als weltweites Forschungs- und Entwicklungszentrum für digitale Produktionskonzepte etablieren. "Der größte Anteil unserer Investition geht in Forschung und High-Tech-Entwicklung", sagte Vorstandschef Roland Busch bei der Vorstellung des Projektes in Erlangen. "Gleichzeitig erneuern wir fast zwei Drittel unserer Produkte und erweitern die Kapazität um 60 Prozent - auf gleicher Fläche."

In Erlangen werden Hochleistungs-Umrichter und Steuerungen für Werkzeugmaschinen produziert. Auf dem 20 Hektar großen Areal sollen neue Bauten für Forschung- und Entwicklung, Produktion sowie Logistik entstehen. Bei der Planung setzt Siemens auf seine eigene Technologie des digitalen Zwillings. Ausgerichtet werde der Campus als Null-Emissionen-Standort.

Erlangen solle Nukleus für weltweite Technologie-Aktivitäten zum industriellen Metaverse werden. "Wir revolutionieren die Art, wie wir produzieren", sagte Busch. Mit einem digitalen Zwilling der Fabrik ließen sich Produktionsprozesse kontinuierlich verbessern und Entwicklungszyklen massiv verkürzen.

Das Vorhaben ist Teil eines im Juni angekündigten weltweiten Investitionsprogramms im Gesamtvolumen von 2 Milliarden Euro. Weitere Investitionen in Europa und USA sind laut Mitteilung von Siemens noch zu erwarten. Erst vor wenigen Tagen hatte Siemens den Neubau der Zentrale in Spanien für 160 Millionen Euro verkündet.

July 13, 2023 08:00 ET (12:00 GMT)

