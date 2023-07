Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Donnerstag ist ein neuer Exchange Traded Fund von Global X auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Anleger*innen würden beim Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (ISIN IE0002L5QB31/ WKN A3DC8Q) von der Wertentwicklung der 500 größten US-Unternehmen in Kombination mit der Covered-Call-Strategie, auch bekannt als Buy-Write-Strategie, profitieren. Hierbei werde die Performance des S&P 500 Index abgebildet und über den Verkauf von Call-Optionsscheinen zusätzliche Einnahmen generiert. Damit würden Verluste in negativen Marktphasen reduziert, während Gewinne in positiven Marktphasen beschränkt werden könnten. ...

