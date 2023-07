Adidas - Ex-Profi sorgt für Schwung

Richard Pfadenhauer,

UniCredit Bank

Der neue Konzernchef Björn Gulden hat der Aktie von Adidas in diesem Jahr kräftig auf die Sprünge geholfen. Im laufenden Jahr führt die Aktie die DAX®-Liste an. Zum 1. Januar 2023 wechselte der Norweger vom Konkurrenten Puma zum weltweit zweitgrößten Sportartikelhersteller. Auf dem Schreibtisch fanden sich jede Menge Baustellen. Schwache Absätze in China, der Wegfall der Umsätze mit der Marke Yeezy und hohe Lagerbestände bei den Kunden. Im März ordnete Gulden den Vorstand neu und übernimmt seither auch die Markenführung. Für die verbliebenen "Yeezy"-Produkte aus der Zusammenarbeit mit dem umstrittenen Rapper Kayne West wurde eine Lösung gefunden. So soll ein Teil der Bestände weiter verkauft werden und der Erlös zu einem Großteil gespendet werden. Schneller Ersatz für die Milliardenumsätze, die Adidas mit West machte ist dennoch noch nicht in Sicht. Im ersten Quartal 2023 hielten sich die konzernübergreifenden Umsatzeinbußen überraschend noch in Grenzen. Auf Jahressicht rechnet das Management mit einem Umsatzrückgang gegenüber 2022 im hohen einstelligen Bereich und einem operativen Verlust von bis zu 700 Millionen Euro. Ein großer Teil der Analysten ist nach Angaben von Refinitiv mittelfristig dennoch zuversichtlich.

Guldens Vorgänger Kasper Rorsted fokusierte sich auf den Ausbau des Online-Handels. Gulden, der in der Saison 1984/85 für den damaligen Zweitligisten 1. FC Nürnberg auflief, will hingegen den Fachhandel wieder stärken. Sein neuer mittelfristiger Strategieplan läßt derweil auf sich warten. "adidas hat alles, was notwendig ist, um die beste Sportartikelmarke der Welt zu sein, stark zu wachsen und ein gutes, profitables Unternehmen zu sein. Wir brauchen nur etwas Zeit. 2023 wird ein holpriges Jahr mit enttäuschenden Zahlen, in dem es nicht unser Ziel ist, unsere kurzfristigen Finanzergebnisse zu maximieren. Es ist ein Übergangsjahr, um eine starke Basis für ein besseres Jahr 2024 und ein gutes Jahr 2025 und darüber hinaus zu schaffen," sagte Gulden bei der Vorlage der Q1-Zahlen. Vorschusslorbeeren hat Gulden von den Marktteilnehmern bereits bekommen. Die Hoffnung vieler Anleger ist dabei, dass Gulden diese Prognosen übertrifft. Anfang August werden Geschäftszahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Möglicherweise werden die Jahresprognosen angepasst. Ein schleppender Abbau der Lagerbestände oder eine Rezession in wichtigen Wachstumsmärkten könnten die ohnehin konservativen Ziele jedoch gefährden und die Aktie unter Druck bringen.

Chart: Adidas

Widerstandsmarken: 181,80/215,50 EUR

Unterstützungsmarken: 137,65/148,10/165,00 EUR

Die Adidas-Aktie bildet seit Anfang November 2022 einen Aufwärtstrend und bildete bei EUR 181,80 ein vorläufiges Hoch. In den zurückliegenden Tagen hat das Aufwärtsmomentum spürbar nachgelassen. Vergangene Woche sackte die Aktie sogar kurzzeitig auf EUR 165. Mit dem gestrigen Kurssprung ist das Abwärtsgap der vergangenen Woche jedoch wieder geschlossen. Damit rückt das jüngste Hoch wieder in greifbare Nähe. Gelingt gar der Sprung über EUR 181,80 ist mittelfristig eine Fortsetzung des Aufwärtstrends in Richtung der 138,2%-Retracementlinie bei EUR 215,50 möglich. Unterstützung findet die Aktie bei EUR 165. Kippt die Aktie unter das Level droht eine Konsolidierung bis EUR 148,10 (61,8%-Retracementlinie).

Adidas in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 16.05.2022-13.07.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Adidas in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 14.07.2018- 13.07.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Aktienanleihen Protect könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Bei der unten beschriebenen Aktienanleihe Protect wird die Barriere bei 75 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag fixiert. Notiert die Aktie am finalen Beobachtungstage auf Höhe der Barriere oder darüber, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert zurück. Andernfalls drohen Verluste. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Amazon-Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

