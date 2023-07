Electronic Arts - Bullische Ansage

Ingmar Königshofen,

boerse-daily.de

Der US-Spiele- und Mediaentwickler Electronic Arts hält sich seit nunmehr Anfang 2021 in einem intakten Abwärtstrend auf, diesem steht allerdings ein nicht zu weit entfernter Doppelboden entgegen und in jüngster Zeit sogar ein Anstieg an die obere Trendbegrenzung. Sollte demnach ein Ausbruch darüber gelingen, dürften sofortige Kaufsignale mit Zielen an den Rekordständen der letzten Jahre aktiviert werden

Bis zu einem Niveau von 151,26 US-Dollar im Sommer 2018 hielt ein langfristiger Aufwärtstrend bei Electronic Arts (EA) an, nach einem zweiten Hoch im Februar 2021 in diesem Bereich kam es schließlich zu einem Doppeltop und Trendwechsel. Die Verluste hielten sich allerdings vergleichsweise in Grenzen, Abschläge auf rund 109,00 US-Dollar waren bis Mai 2022 und Anfang dieses Jahres die Folge. Ein dort etablierter Doppelboden konnte schließlich durch Kursgewinne über 130,00 US-Dollar aktiviert werden und brachte erneute Gewinne an die laufende Abwärtstrendbegrenzung hervor. Gelingt es nun diese Hürde zu knacken, dürfte der Weg in Richtung der Rekordstände aus den letzten Jahren freiwerden.

2018'er Hochs im Fokus

Konsistente Kaufsignale mit ersten Zielen um 142,79, 150,30 und schließlich 151,26 US-Dollar werden der Elektronik Arts-Aktie erst bei einem Wochenschlusskurs oberhalb von 140,20 US-Dollar zugetraut. Vorher könnte es allerdings zu einem regelkonformen Pullback zurück auf das Aktivierungsniveau des Doppelbodens um 133,13 US-Dollar kommen, ehe ein nachhaltiger Ausbruch bei Electronic Arts über den laufenden Abwärtstrend gelingt. Notierungen unterhalb von 130,00 US-Dollar würden allerdings Zweifel an einem schnellen Ausbruchsszenario wecken, Verluste auf den EMA 200 (Woche) bei 122,09 US-Dollar wären dann die Folge. Tendenziell allerdings präsentieren sich Technologiewerte wieder gefragt, weshalb die Long-Variante an dieser Stelle klar favorisiert wird.

Widerstände: 139,38; 141,00; 142,79; 144,39; 146,59; 148,93 US-Dollar

Unterstützungen: 133,40; 132,87; 130,12; 128,85; 124,94; 122,707 US-Dollar

Electronic Arts in US-Dollar im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 06.05.2022 - 12.07.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US2855121099

Electronic Arts in US-Dollar im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 09.07.2018 - 12.07.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US2855121099

Turbo Open End Call Optionsschein auf EA für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in US-Dollar Abstand Basispreis in Prozent Hebel Letzter Bewertungstag Electronic Arts HC2Q7D 2,98 103,793835 23,86 4,13 Open End Electronic Arts HC5GVR 1,72 117,972056 13,47 7,21 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.07.2023; 11:35 Uhr

Turbo Open End Put Optionsschein auf EA für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in US-Dollar Abstand Basispreis in Prozent Hebel Letzter Bewertungstag Electronic Arts HR8T27 1,73 154,606913 13,40 7,14 Open End Electronic Arts HR8T21 0,72 143,030951 4,92 17,58 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.07.2022; 11:37 Uhr

