Der IT-Konzern aus Neckarsulm vereinbarte die Akquisition des französischen IT-Systemhauses Apixit (Sitz: Les Ulis bei Paris), ein Kaufpreis blieb ungenannt. Mit 340 Beschäftigten (85 Mio. € Umsatz) ist Apixit auf Cybersecurity fokussiert. Es kommt zu einem Konzern mit 6,03 Mrd. € Umsatz (+ 14 %) und zurzeit 4,5 Mrd. € Börsenwert. Der Zukauf wurde an der Börse eher negativ beantwortet, die BECHTLE-Aktie verlor 1,8 %. Sie hatte Anfang April noch bei 44 € notiert, seitdem ging ein Fünftel der Marktkapitalisierung verloren.Die Charttechnik spricht dafür, dass sich die Bodenbildung vom Dezember um 32 € wiederholt. Mit einem Kauf wartet man daher noch ab.