Hamburg (ots) -Wer zuhause Serien in 4k sehen möchte oder mit der ganzen Familie gleichzeitig durch das Datennetz surft - der braucht einen guten häuslichen Internetanschluss. Aber wie schnell und zuverlässig sind die Verbindungen? Das zeigt der Speedtest von COMPUTER BILD.Im Durchschnitt können die Kabelanschlüsse von Vodafone ihren Tempovorsprung gegenüber DSL ausbauen: Der Rekordwert von 342 Mbps bei Downloads (Vorjahr 321 Mbps) zeigt die Leistungsfähigkeit der Kabel-Technik. Die DSL-Konkurrenz ist deutlich langsamer, etwa Schlusslicht EWE (45 Mbps). Doch im Vergleich zum Vorjahr (73 Mbps) hat sich auch bei der Telekom nicht mehr viel getan.Beim Uploadtempo liegt DSL-Primus Telekom mit durchschnittlich bis zu 28 Mbps fast auf dem Niveau von Vodafone Kabel (33 Mbps). Spürbar schneller ist der Upload nur per Glasfaser (72 Mbps).Problematisch: Internetanschlüsse werden über das maximale Tempo beworben. Doch die realen Geschwindigkeiten liegen deutlich darunter: Oft kommt nur etwa die Hälfte der beworbenen Leistung an.Fazit: Sieg für Vodafone Kabel - noch nie waren Kabelanschlüsse so schnell! Auch der zweitgrößte Kabelanbieter Püur schlägt sich gut. Wer einen DSL-Anschluss hat, ist weiterhin bei der Telekom am besten aufgehoben - günstiger ist es aber bei anderen Anbietern.Den vollständigen Speedtest lesen Sie in der COMPUTER BILD-Ausgabe 15/2023, die ab 14. Juli 2023 im Handel verfügbar ist.