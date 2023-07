Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Das Landgericht Frankfurt hat heute die Auskunft erteilt, dass es der Klage der mVISE AG (ISIN DE0006204589/ WKN 620458; Deutsche Börse Scale) auf Zahlung der noch offenen Kaufpreisforderung über 800.000 EUR im Zusammenhang mit der Veräußerung von Anteilen an der elastic.io GmbH im Urkundenprozess in Form eines Vorbehaltsurteils stattgegeben hat, so mVISE in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...