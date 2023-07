Den für die Einschätzung der Aktie normalerweise maßgeblichen Konzernabschluss wird Weng Fine Art (WFA) zwar erst im August 2023 vorlegen. Einige interessante Details lassen sich aber auch aus den Infos zu den jetzt veröffentlichten AG-Zahlen ableiten. So steht zur Hauptversammlung (HV) am 21. August 2023 im Industrie-Club Düsseldorf eine um 5 Cents auf 0,11 Euro ... The post Aktuell zu Ihren Aktien: Aurelius Equity Opportunities, Weng Fine Art appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...