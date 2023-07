München (ots) -Am Sonntag, 16. Juli 2023, um 15:00 Uhr auf tagesschau24 und tagesschau.de sowie um 18:30 Uhr im ErstenDIE LINKE ist und bleibt zerstritten: Das Wagenknecht-Lager und der Parteivorstand stehen sich verfeindet gegenüber. Auch eine einheitliche Haltung gegenüber Russland fehlt. Der entstandene Schaden ist für die Partei bereits jetzt immens. Und im nächsten Jahr stehen in gleich drei ostdeutschen Bundesländern Landtagswahlen an - traditionell wichtige Länder für DIE LINKE.Die Partei setzt auf neue Beschlüsse: Um Ostdeutschland zu stärken, fordert sie einen Mindestlohn von 14 Euro und setzt sich für eine Vier-Tage-Woche ein. Kann DIE LINKE die massive Wählerwanderung zur AfD so aufhalten und frühere Unterstützerinnen und Unterstützer zurückgewinnen? Und geht die Distanz des Parteivorstands zu Sahra Wagenknecht auf?Tina Hassel, Studioleiterin und Chefredakteurin Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio, begrüßt Janine Wissler, Co-Vorsitzende der Partei DIE LINKE, am Sonntag, den 16. Juli, im ARD-Sommerinterview im "Bericht aus Berlin". Die Sendung wird um 15:00 Uhr auf tagesschau24 und bei tagesschau.de zu sehen sein sowie um 18:30 Uhr im Ersten ausgestrahlt.Ihre Chance Janine Wissler zu befragen: Im Online-Format "Frag selbst!" können Userinnen und User ihre Fragen an die Parteivorsitzende im Netz stellen. Die Fragen des Publikums erreichen die Redaktion auf den Kanälen von "Tagesschau" und "Bericht aus Berlin" bei Instagram, Facebook, Twitter (fragselbst) und YouTube sowie per E-Mail an frag-selbst@tagesschau.de. Die Antworten gibt es ab 13:00 Uhr im Livestream auf dem Facebook-Account und YouTube-Kanal der tagesschau. Das ARD-Sommerinterview und das "Frag selbst!" finden Sie zusammen ab 15:00 Uhr auf tagesschau.de.Die Sendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.Weitere Sendetermine der ARD-Sommerinterviews im "Bericht aus Berlin" sonntags um 18:00 Uhr im Ersten:30. Juli 2023: Ricarda Lang (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)6. August 2023: Markus Söder (CSU)13. August 2023: Saskia Esken (SPD)27. August 2023: Friedrich Merz (CDU)3. September 2023: Christian Lindner (FDP)10. September 2023: Alice Weidel (AfD)Redaktion: Kerstin PalzerPressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5557799