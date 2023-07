DJ PTA-Adhoc: Intertainment AG: Hauptversammlung billigt Vergleich mit Dr. Oliver Maaß

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Feldafing (pta/13.07.2023/16:30) - Die heutige Hauptversammlung der Intertainment AG, Feldafing, hat den vorgeschlagenen Vergleich mit ihrem ehemaligen Alleinvorstand, Dr. Oliver Maaß, ohne Gegenstimme gebilligt. Gegen den Beschluss der Hauptversammlung wurde kein Widerspruch zu Protokoll gegeben, so dass er final wirksam ist.

July 13, 2023 10:30 ET (14:30 GMT)