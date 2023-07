Die Aktie der The Social Chain Group (WKN: A1YC99) ist an der Börse vom Highflyer zum Giftkübel verkommen. Jetzt gibt es erneut mehrere negative Nachrichten zu dem Papier. Werden es für Anleger nach -90% seit IPO bald noch deutlich mehr Verluste? The Social Chain vorgestellt The Social Chain ist ein international agierendes Unternehmen, das die Bereiche Beauty, Sport, bio-basierte (vegane) Ernährung und Influencer-Marketing zueinander bringt. Schlagzeilen ...

