Der Temperatursturz, der für das Wetter derzeit wünschenswert wäre, droht am Aktienmarkt: Die Preise kippen statistisch betrachtet spätestens irgendwann in der zweiten Julihälfte nach unten ab. Das wahrscheinlichste Szenario in unseren Modellen geht derzeit von einem Stand um 15.250 in vier Wochen aus (orange), selbst im Idealfall (obere helle Linie) ist ein Anstieg über die 16,500er-Marke kaum zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...