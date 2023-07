DJ PTA-News: UPAC SE: VENTURIO SE firmiert in UPAC SE um

Markt Bibart (pta/13.07.2023/17:08) - Die an der Börse Düsseldorf unter WKN A3H3L1 gelistete Gesellschaft firmiert in UPAC SE um (vormals VENTURIO SE).Die Gesellschaft hat damit alle plangemäßen Schritte zu ihrer Neuausrichtung abgeschlossen. Bestandteile der Neuausrichtung waren eine Barkapitalerhöhung auf 1.380.275 Euro, ein Wechsel vom monistischen ins dualistische Leitungssystem, die Eintragung eines genehmigten Kapitals in Höhe von 690.137 Euro, die Schaffung eines bedingten Kapital zur Gewährung von Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstands in Höhe von 138.027 Euro sowie Satzungsänderungen.Die Gesellschaft befindet sich nach wie vor unter selber Leitung. Durch den Wechsel des Leitungssystems füllt Herr Thomas Lenzer nunmehr die Rolle des Vorstands, statt wie zuvor die des Geschäftsführenden Direktors aus. Auch beim Wechsel des Kontrollgremiums vom Verwaltungsrat zum Aufsichtsrat ergaben sich unter den Mitgliedern keine Personaländerungen.Herr Lenzer über den Abschluss der Neuausrichtung: "Wir sind erfreut, dass die Neuausrichtung der Gesellschaft nunmehr in allen Facetten erfolgreich abgeschlossen werden konnte und freuen uns nunmehr in Gänze darauf, das operative Geschäft fokussieren zu können." Über die UPAC SEDie UPAC SE investiert als Mittelstands- und Venture-Beteiligungsgesellschaft in Unternehmen in ihren stärksten Wachstumsphasen. Im Fokus stehen Unternehmen, deren Produkte im weitesten Sinne effizienter, umweltfreundlicher, ressourcenschonender sind als etablierte Produkte der großen Unternehmen und die dadurch schnell Marktanteile gewinnen. Primäres Ziel ist es, durch das Wachstum der Beteiligungen messbare Unternehmenswerte wie Umsatz, Gewinn und Buchwert fortwährend pro UPAC SE-Aktie zu steigern.

Aussender: UPAC SE Adresse: Altmannshausen 39, 91477 Markt Bibart Land: Deutschland Ansprechpartner: Thomas Lenzer Tel.: +49 9162 928 6119 E-Mail: tl@upac.de Website: www.upac.de

ISIN(s): DE000A3H3L10 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

