DJ PTA-Adhoc: B-A-L Germany AG: Vorlage der Jahresergebnisse 2022

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Meißen (pta/13.07.2023/17:25) - Der Meißner Bestandshalter von Wohnimmobilien legte am 13.07.2023 den testierten Jahresabschluss 2022 vor. Die Mieteinnahmen erreichten im Berichtsjahr TEUR 303,77 (Vj.: TEUR 295,95). Der Bestand stieg durch Zukäufe in Q4-2022 auf 91 Einheiten mit gesamt 4.521,00 m2 Wohnfläche. Diese Objekte werden jedoch erst 2023 vollständig ertragswirksam. Das Ergebnis von TEUR -7,09 (Vj TEUR 9,5) wurde wiederholt durch Börsenkosten in Höhe von TEUR 15,42 (Vj.: TEUR 39,04) und außerordentlichen Energiepreissteigerungen von TEUR 24,6 belastet.

Das EBIT sank auf TEUR 26,56 (Vj: 63,15) und das EBITDA auf 83,92 (Vj: 122,14). Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt 70,99% (Vj.: 84,62%). Die Verbindlichkeiten erhöhten sich von TEUR 386,62 im Vorjahr um TEUR 506,48 auf TEUR 893,10 durch Aufnahme von zwei Darlehen aus dem Kreis der Aktionäre von gesamt TEUR 500,00. Die Verbindlichkeiten haben einen Anteil an der Gesamtfinanzierung der Gesellschaft in Höhe von 28,42% (Vj.: 14,62%).

Die Hauptversammlung 2023 ist für Mittwoch, den 20.09.2023 am Firmenstandort in Meissen vorgesehen.

Aussender: B-A-L Germany AG

ISIN(s): DE000A2NBN90 (Aktie)

July 13, 2023