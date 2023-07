Heute gabSelina Hospitality PLC ("Selina" oder das "Unternehmen"), (NASDAQ: SLNA), das schnell wachsende Unternehmen für Lifestyle und Erlebnisgastronomie, bekannt, dass es weltweit mit Corona, einer globalen Marke von AB InBev, zusammenarbeiten wird, um einzigartige Reiseerlebnisse zu schaffen und Gästen (über dem gesetzlichen Mindestalter für Alkoholkonsum) dabei zu helfen, abzuschalten und wieder Zugang zur Natur zu finden. Die Zusammenarbeit, die noch in diesem Jahr in Selina-Häuser auf der ganzen Welt beginnen soll, fördert Nachhaltigkeit durch Aktionen, Aufräumarbeiten, Bildung, Musik, Kunst und Veranstaltungen.

Selina Hospitality PLC (NASDAQ: SLNA), the fast-growing lifestyle and experiential hospitality company, announced it will partner globally with Corona, an AB InBev global brand, to create unique travel experiences and help LDA+ (over legal drinking age) guests disconnect and reconnect with nature. (Photo: Business Wire)

"Wir sind begeistert, dass wir durch diese Partnerschaft unsere globale Marke Corona mehr Menschen auf der ganzen Welt zugänglich machen können", sagte Thiago Zanettini, Global Vice President of Commercial Marketing, AB InBev. "Reisen ist Bestandteil der Corona-DNA. Wir helfen mehr Menschen, die Natur zu genießen und sich wieder mit ihr zu verbinden, indem wir einzigartige Erlebnisse und Aktivitäten in den Selina-Hotels bieten."

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Corona, um für unsere Gäste noch mehr unvergessliche Reiseerlebnisse zu schaffen", so Ariel Levinsohn, Vice President Brand Creative von Selina. "Coronas weltweiter Ruf für Qualität und Authentizität macht dies zu einer großartigen Zusammenarbeit, und wir können es kaum erwarten zu sehen, was wir gemeinsam erreichen können."

Die Partnerschaft wird nur außerhalb der Vereinigten Staaten aktiviert, und die Einführung erfolgt schrittweise. In der ersten Phase konzentriert sich die Zusammenarbeit auf die Sensibilisierung und Förderung von Nachhaltigkeitspraktiken im Hotelbereich. An den Selina-Standorten der zweiten Phase finden im Rahmen des Corona Sunsets Festival zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen unter einer gemeinsamen Marke statt, wie beispielsweise darunter Strandpartys, Musik und kulturelle Veranstaltungen. Gäste der Selina-Häuser erhalten außerdem Zugang zu exklusiven Erlebnissen und Rabatten auf Corona-Produkte, während Corona-Fans die Möglichkeit haben, die einzigartigen Unterkünfte und Gemeinschaftsräume von Selina zu erkunden.

Über Selina Hospitality PLC.

Selina (NASDAQ: SLNA) ist eines der weltweit am schnellsten wachsenden Unternehmen im Hotelsektor, das auf die Bedürfnisse von Millennial- und Gen-Z-Reisenden zugeschnitten ist und wunderschön gestaltete Unterkünfte mit Coworking, Erholung, Wellness und lokalen Erlebnissen verbindet. Das 2014 gegründete Unternehmen Selina, das speziell für den heutigen Reise-Nomaden entwickelt wurde, bietet seinen Gästen eine globale Infrastruktur, um reibungslos im Ausland zu reisen und zu arbeiten. Jede Immobilie von Selina wird in Zusammenarbeit mit lokalen Künstlern, Kreativen und Vordenkern entworfen, die bestehenden Gebäuden in 24 Ländern und sechs Kontinenten neues Leben einhauchen von Großstädten bis hin zu abgelegenen Stränden und Dschungeln. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie Selina.com oder folgen Sie Selina auf Twitter, Instagram, Facebook oder YouTube.

Über Anheuser-Busch InBev (AB InBev)

Anheuser-Busch InBev (AB InBev) ist ein börsennotiertes Unternehmen (Euronext: ABI) mit Sitz in Leuven, Belgien, mit Zweitnotierungen an den Börsen von Mexiko (MEXBOL: ANB) und Südafrika (JSE: ANH) und mit American Depositary Receipts an der New York Stock Exchange (NYSE: BUD). Als Unternehmen haben wir große Träume, um eine Zukunft mit mehr Lebensfreude zu schaffen. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Wegen, um die Momente des Lebens zu meistern, unsere Branche voranzubringen und einen sinnvollen Beitrag in der Welt zu leisten. Unser Ziel ist es, großartige Marken zu schaffen, die sich im Laufe der Zeit bewähren, und die besten Biere mit den besten Zutaten zu brauen. Unser vielfältiges Portfolio mit weit über 500 Biermarken umfasst die globalen Marken Budweiser®, Corona® und Stella Artois®, die länderübergreifenden Marken Beck's®, Hoegaarden®, Leffe® und Michelob ULTRA® sowie lokale Champions wie Aguila®, Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, Cass®, Castle®, Castle Lite®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Modelo Especial®, Quilmes®, Victoria®, Sedrin® und Skol®. Unser Brauereierbe blickt auf über 600 Jahre zurück und verbindet Kontinente sowie Generationen: von unseren europäischen Wurzeln in der Brauerei Den Hoorn in Leuven, Belgien über den Pioniergeist der Brauerei Anheuser Co in St. Louis, USA bis hin zur Gründung der Castle Brewery in Südafrika während des Goldrausches in Johannesburg und zu Bohemia, der ersten Brauerei in Brasilien. Geografisch diversifiziert und mit einem ausgewogenen Engagement in Industrie- und Schwellenländern, nutzen wir die kollektiven Stärken von rund 167.000 Kollegen in fast 50 Ländern weltweit. Für das Jahr 2022 meldete AB InBev einen Umsatz von 57,8 Milliarden USD (ohne Joint Ventures und verbundene Unternehmen).

