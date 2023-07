Bereits in der vergangenen Woche hat DER AKTIONÄR die Aktie von Freyr Battery als Hot Stock der Woche zum Kauf empfohlen und damit erneut ein gutes Gespür für das richtige Timing bewiesen. Grund: Die EU hat den norwegischen Batterieproduzenten am Donnerstag für eine Förderung in Höhe von 100 Millionen Euro auserkoren. Für die Aktie geht es daraufhin bergauf. Durch die Finanzspritze der EU soll die Entwicklung von FREYRs Giga-Arctic-Projekt in Norwegen unterstützt werden. Der Zuschuss wird über den ...

