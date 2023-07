Trotz aller dunkler Vorzeichen läuft die Wirtschaft und der Konsum weiterhin. Allerdings dürfte das laut dem Experten Jeremy Siegel nicht mehr allzu lange so bleiben, denn Gen Z & Co. könnte bald das Geld ausgehen. Während alles von einer Rezession spricht, scheint der Konsum in der Gesellschaft weiterhin hochgehalten zu werden und viele Unternehmen spüren daher gar keine Nachfrageflaute. Allerdings sind sich viele Experten nicht zu 100 Prozent sicher, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...