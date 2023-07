WOLFSBURG (IT-Times) - Der deutsche Automobilkonzern Volkswagen (VW) AG und Elli haben damit begonnen, an der europäischen Energiebörse EPEX Spot mit Strom zu handeln. Die Volkswagen AG (ISIN: DE0007664039) und Ellie haben am 12. Juli 2023 den Stromhandel an der europäischen Energiebörse EPEX Spot gestartet,...

Den vollständigen Artikel lesen ...