DJ XETRA-SCHLUSS/DAX setzt Gewinnserie fort

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es auch am Donnerstag nach oben gegangen. Es war nun bereits der fünfte Tag in Folge, dass der DAX zulegte. Doch diese rund 600 Punkte, die er in der Zwischenzeit gewann, hatte er zuvor innerhalb von nur vier Handelstagen verloren. Kurz gesagt, der DAX notiert aktuell auf dem gleichen Kursniveau wie vor zwei Wochen. Unterstützung bekommen Aktien von der Zinsseite, hier wird davon ausgegangen, dass zumindest die US-Notenbank nur noch einmal die Zinsen anhebt, bei der Europäischen Zentralbank ist ein zweiter Schritt nicht ausgeschlossen. Dann sollte der Gipfel des Zinserhöhungspfades erreicht sein. Damit weicht zumindest der Abgabedruck aus den Anleihen. Spannend wird nun, wie die Berichtssaison läuft. Nicht gut jedenfalls im Chemiesektor, wo am Vorabend auch die BASF den Ausblick zurückzog. Der DAX schloss 0,7 Prozent höher bei 16.141 Punkten.

BASF-Gewinnwarnung überrascht kaum

Vergleichsweise gelassen reagierte der Markt auf den kassierten Ausblick von BASF (-0,7%). Die erwartete Gewinnwarnung impliziert nach Ansicht von Baader Helvea in der Mitte der neuen Prognosespanne 14 Prozent Abwärtskorrektur für die Konsenserwartungen. Damit sei die Prognosesenkung deutlicher als angenommen ausgefallen. Nach den zahlreichen Gewinnwarnungen im Sektor und aufgrund der bisherigen Annahme des Unternehmens einer sequenziellen Erholung in der zweiten Jahreshälfte überrasche die Gewinnwarnung von BASF kaum.

Die Aktie von Wacker Neuson schoss mit dem nach oben genommenen Ausblick um 5,5 Prozent hoch. Die Grundlage lieferte ein starkes zweite Quartal: Der Umsatz stieg um 26,8 Prozent auf 699 Millionen Euro, überproportional legte das EBIT um 84 Prozent auf knapp 89 Millionen Euro zu. Das neue 2023er Ziel einer EBIT-Marge von 10,0 bis 11,0 Prozent scheint erreichbar. Es zeichnet sich sogar ab, dass die für 2030 angestrebte EBIT-Marge von 11 deutlich früher erreicht wird.

Positiv wurden die Halbjahreszahlen von Fielmann an der Börse gesehen. Sehr gut sei der deutliche Margenanstieg dank Kostensenkungen, wodurch aus einem Umsatzplus von 13 Prozent ein EBITDA-Plus von 21 Prozent werden konnte. Kräftig gewachsen sei auch das Online-Geschäft mit 28 Prozent. Die Aktie legte um 2,6 Prozent zu. Südzucker verloren 1,6 Prozent nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 16.141,03 +0,7% +15,93% DAX-Future 16.252,00 +0,8% +14,50% XDAX 16.148,93 +0,8% +16,43% MDAX 27.996,28 +0,2% +11,46% TecDAX 3.208,54 +0,9% +9,84% SDAX 13.629,83 +0,6% +14,29% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 132,96 +99 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 31 9 0 2.760,8 65,7 72,9 MDAX 25 23 2 498,4 22,5 25,8 TecDAX 18 10 2 709,7 19,3 21,1 SDAX 41 26 3 112,0 16,6 24,3 ===

July 13, 2023 11:47 ET (15:47 GMT)

