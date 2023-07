PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben nach den deutlichen Vortagesgewinnen am Donnerstag weiter zugelegt. Die Hoffnungen auf ein absehbares Ende des Zinserhöhungszyklus in den Vereinigten Staaten, die die US-Inflationsdaten am Vortag geweckt hatten, stützten erneut.

Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann 0,72 Prozent auf 4391,76 Punkte. Der französische Cac 40 stieg um 0,50 Prozent auf 7369,80 Punkte, während der britische FTSE 100 ein Plus von 0,32 Prozent auf 7440,21 Zähler schaffte./la/he

EU0009658145, FR0003500008, GB0001383545