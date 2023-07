Die US-Inflation hat sich im Juni stärker als erwartet auf drei Prozent abgeschwächt und damit die Stimmung an der Börse aufgehellt. Die Anleger hoffen jetzt nämlich, dass die US-Notenbank Federal Reserve in diesem Jahr nicht mehr so stark an der Zinsschraube drehen wird. Der DAX steigt seit fünf Tagen in Folge und auch der Dow Jones sowie S&P 500 legten zuletzt zu. Baldige Korrekturen bleiben aber nicht aus, sagt Christoph Zwermann in der Zwermann-Analyse. Danach rechnet der Börsenexperte aber mit neuen Allzeithochs. Welche Chartmarken beim Dow und Co. jetzt wichtig sind, wie sich der Währungsmarkt aktuell entwickelt und welche Werte Anleger außerdem im Fokus haben sollten, erfahren Sie im Interview.