Uran-Boom voraus - Diese 4 Aktien müssen auf Ihre Watchlist: Jetzt den kostenlosen Report hier herunterladen. https://tinyurl.com/ut2ph Markus Sievers, Geschäftsführer von Apano Investment, spricht im Interview über die aktuelle Marktstimmung. Die deutlich gesunkene Inflationsrate in den USA zeige, dass die Fed den richtigen Weg eingeschlagen habe. Die Nadel des Apano-Stimmungsindex dürfte wieder weiter in Richtung Optimismus ausschlagen. Unterdessen hätten Anleger eine Zinserhöhung bei der nächsten Fed-Sitzung Ende Juli bereits akzeptiert. Nun liege der Fokus auf der Frage, wie lange die Zinsen auf dem erhöhten Niveau bleiben, bis es wieder zu Zinssenkungen kommt. Was Sievers von der nun beginnenden Berichtssaison erwartet und wie sich die Marktstimmung in den Sommermonaten entwickeln könnte: Alle Antworten gibt's im Video!