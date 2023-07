Die von Identiv hergestellten IoT-Pixel-Tags von Wiliot schaffen die Grundlage für das Ambient IoT-Ökosystem, das Effizienz und Nachhaltigkeit der globalen Lieferkette verbessert

Wie Identiv, Inc. (NASDAQ: INVE), ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Sicherheit und Identifizierung im Internet der Dinge (IoT), heute mitteilte, hat das Unternehmen seinen ersten Auftrag über mehrere Millionen IoT-Pixel-Tags für das IoT-SaaS-Unternehmen Wiliot fertiggestellt. Inzwischen hat Identiv mit der Produktion eines Folgeauftrags von Wiliot begonnen, der bei der letzten Bilanzkonferenzschaltung des Unternehmens im Mai 2023 angekündigt wurde.

"Wir begrüßen die weitere Zusammenarbeit mit Wiliot, um die Entwicklung des revolutionären Ambient IoT-Ökosystems zu beschleunigen", berichtet Amir Khoshniyati, Vice President und General Manager IoT bei Identiv. "Mit unserer unterbrechnungsfreien Fertigung von IoT-Pixeln können die Kunden von Wiliot nahtlos weiterarbeiten und ihre Lieferketten mit den durch diese bahnbrechenden Tags erfassten Informationen auf Artikelebene weiter optimieren", fügt Khoshniyati an.

Bei der Einführung der revolutionären Ambient IoT-Plattform von Wiliot übernehmen Einzelhändler eine Pionierrolle. Mit IoT-Pixeln in Briefmarkengröße können Endkunden den Transport von Lebensmitteln und Produkten durch ihre Lieferketten verfolgen, einschließlich Standort, Temperatur, Feuchtigkeit und weiterer Bedingungen. Da Ineffizienzen aufgrund schlechter Lagerung und Bearbeitung schnell aufgedeckt werden, können die Wiliot-Kunden die Produktivität und Nachhaltigkeit ihrer Lieferkette erheblich verbessern.

Mithilfe von IoT-Pixeln werden Fehlsendungen von Produkten schnell erkannt und können Kühlkettenartikel während des Transports in Echtzeit nachverfolgt werden. Dies ermöglicht die Minimierung von Lebensmittelabfällen, die automatische Compliance mit der neuen FSMA Section 204-Vorschrift der FDA sowie präzise Informationen zum Lagerbestand, die für einen erstklassigen Omnichannel-Vertrieb unverzichtbar sind. Erst kürzlich hat Wiliot eine Niederlassung in Dallas, US-Bundesstaat Texas, eröffnet, um zusätzlichen Support für Kundenbereitstellungen anzubieten.

"Wiliot hat sich dem Ziel verschrieben, jeden einzelnen Artikel zu einem "Agenten des Wandels" zu machen. Mit einem Partner wie Identiv können wir diese Vision verwirklichen. Da sich die Nachfrage nach unseren IoT-Pixeln derzeit vervielfacht, wird die kontinuierliche Produktion von Identiv an diesem Wendepunkt für die Akzeptanz des Internets der Dinge eine pünktliche Belieferung unserer Kunden sicherstellen", so Roee Zeiler, Chief Financial and Revenue Officer bei Wiliot.

Die vernetzten Ökosysteme von Identiv setzen das IoT in Bewegung und schaffen digitale Identitäten für jedes physische Objekt. Das innovative RFID-Team ist für Forschung, Design, Entwicklung und Herstellung verantwortlich. Das Unternehmen integriert Tags, Inlays und Etiketten in Milliarden von Alltagsgegenständen, darunter medizinische Geräte, Arzneimittel, Luxusmarken, Fachhandel, Sportbekleidung, industrielle Anwendungen, intelligente Verpackungen, Bibliotheksmedien, Spielzeug, Wein und Spirituosen, mobile Geräte, Kühlkettenartikel und verderbliche Waren.

Über Identiv

Identiv, Inc. ist ein weltweiter Marktführer beim digitalen Schutz der physischen Welt. Die Plattform von Identiv umfasst RFID und NFC, Cybersecurity sowie das gesamte Spektrum der physischen Zugangs-, Video- und Audiosicherheit. Identiv ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Stammaktien an der NASDAQ Stock Market LLC in den USA unter dem Tickersymbol "INVE" notiert sind. Weitere Informationen unter identiv.com.

Über Wiliot

Wiliot ist ein SaaS-Unternehmen im Bereich Ambient IoT und Entwickler von Siliziumchips. Seine Plattform verbindet die digitale und die physische Welt mithilfe seiner IoT-Pixels-Tagging-Technologie. Dabei handelt es sich um briefmarkengroße Miniaturcomputer, die sich ohne Batterien selbst mit Strom versorgen.

Unser Ziel ist es, jedes einzelne "Ding" als Agenten des Wandels einzusetzen, indem wir wiederverwendbare Verpackungen, Pharmazeutika, Lebensmittel und andere Produkte mit Intelligenz und Automatisierung ausstatten und auf diese Weise das Ambient IoT ermöglichen. Die Vernetzung von Billionen von Dingen mit dem Internet verändert Herstellung, Vertrieb und Nutzung von Produkten, um unsere Vision zu verwirklichen: eine Welt mit minimalem Abfall, umfassendem Vertrauen und perfektem Timing, in der Menschen, Erträge und der Planet im Einklang sind. Erfahren Sie mehr unter www.wiliot.com.

