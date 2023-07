Der Lkw-Hersteller Nikola hat am Donnerstag eine Deal mit BayoTech zur Förderung einer zuverlässigen Wasserstoffversorgung für kommerzielle Wasserstoff-Fahrzeugflotten verkündet. Demnach wird BayoTech in den nächsten fünf Jahren bis zu 50 Nikola TRE kaufen, wobei die ersten zwölf Fahrzeuge in den Jahren 2023 und 2024 geliefert werden. Spannender ist jedoch wer die Brennstoffzellen liefern wird.Als Lieferant für die Brennstoffzellen hat Plug Power den Automobilzulieferer Bosch auserkoren. Dieser ...

