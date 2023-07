OCTO Telematics arbeitet aktiv an der Verbesserung seiner innovativen Telematiklösungen und der Erweiterung seines Produkt- und Dienstleistungsportfolios. Diese Fortschritte zielen darauf ab, das Schadenmanagement zu rationalisieren, die Kosten für die Versicherungsunternehmen zu senken und das Kundenerlebnis insgesamt zu verbessern.



ROM, July 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Lösung OCTO Crash & Claims markiert einen Übergang vom traditionellen Management von Unfall- und Schadenprozessen hin zu einem digitalen und innovativen Ansatz, der modernste Technologien und Tools integriert.

Die Lösung wurde mit dem Ziel entwickelt, die Bearbeitungszeiten für Schadensfälle zu verkürzen, Versicherungsbetrug einzudämmen und den gesamten Abwicklungsprozess zu optimieren und gleichzeitig die Gesamtkosten zu senken. Dies stellt einen bedeutenden Wendepunkt im Schadenmanagement dar und baut auf der Erfahrung von OCTO auf, die das Unternehmen während 20 Jahren der Innovation im Bereich der Telematik bei der Datenanalyse zur Identifizierung, Rekonstruktion und Validierung von Schäden gesammelt hat.

Künstliche Intelligenz spielt eine entscheidende Rolle bei der genauen Rekonstruktion eines Unfallhergangs.

Die Technologie von OCTO ist in der Lage, Unfälle mit Hilfe von Sensoren im Fahrzeug automatisch zu erkennen und alle zugehörigen Daten mit Hilfe von KI-Algorithmen zu validieren, die so programmiert sind, dass sie selbst lernen. Diese Algorithmen werden kontinuierlich mit neuen Daten aus der Echtzeit-Crash-Datenbank von OCTO gefüttert, was die Genauigkeit der Unfallanalyse erhöht.

Die Interaktion zwischen dem in einem Fahrzeug installierten Gerät und der OCTO-Plattform ermöglicht die genaue Erkennung und Validierung von Autounfällen und bietet Versicherungsunternehmen tiefe Einblicke in die Dynamik von Unfällen. Dieser transparente und effiziente Schadenmanagementprozess kann zu einer Verbesserung des Schadenmanagements um insgesamt 26 % führen.





Die wichtigsten Informationen über den Unfall werden durch den Einsatz von Telematik gesammelt und verarbeitet und dem Versicherer in einem Unfallbericht zur Verfügung gestellt. Der Bericht integriert Informationen über den Versicherten mit objektiven Daten, die vom Gerät im Fahrzeug erfasst wurden. Er enthält Details wie Datum, Uhrzeit, Geschwindigkeit, Richtung und Schwere des Ereignisses sowie Geolokalisierungsdaten, die auf einer Karte angezeigt werden und die Position und Route des Fahrzeugs zeigen.

Zusätzlich zu den bestehenden Dienstleistungen im Bereich Unfall- und Schadenregulierung hat OCTO sein Angebot um eine Lösung zur videogestützten Schadensbewertung erweitert, die einen KI-basierten virtuellen Assistenten einsetzt, um den Unfallbericht mit einer präzisen Schätzung der Schäden zu ergänzen. Diese Schätzung wird anhand eines Videos bewertet, das der Versicherungsnehmer unabhängig mit seinem Smartphone aufgenommen hat.

Dank des produzierten Videos identifiziert der Algorithmus Schäden automatisch und präzise in Echtzeit, was wertvolle Zeit spart und potenziellen Versicherungsbetrug verhindert. Darüber hinaus bestimmt diese Lösung die beschädigten Teile des Fahrzeugs und die Teile, die repariert oder ersetzt werden müssen, wobei die Gesamtkosten für die Reparatur und den Schaden genau berechnet werden, um den Schaden zu regulieren.

Das Ergebnis ist ein gestraffter und vereinfachter Schadenmanagementprozess, der sofort umgesetzt werden kann. Obwohl die Tools für den Zugriff auf OCTO-Lösungen einfach und intuitiv sind, kann der Fahrer durch eine entsprechende Schulung das Beste aus der Telematik herausholen. OCTO bietet dieses personalisierte Schulungsprogramm an, das auf die einzelnen Funktionen der Schadenabteilung zugeschnitten ist.

Über OCTO Telematics

OCTO war schon immer ein Vorreiter bei Innovationen im Bereich der vernetzten Mobilität. Das Unternehmen war ein Pionier im Bereich der Versicherungstelematik und ist heute der wichtigste Anbieter von fortschrittlichen Telematik- und Technologielösungen auch in den Bereichen Flottenmanagement und intelligente Mobilität. Das Unternehmen nutzt maschinelles Lernen und KI, um IoT-Daten in verwertbare Informationen umzuwandeln.

Dank seiner Expertise, seiner Erfahrung aus über 20 Jahren globaler fortschrittlicher Analysedienstleistungen und seiner M&A-Strategie bietet OCTO die Vorteile fortschrittlicher Datenanalyse über seine skalierbare Plattform, um weltweit Endnutzer verschiedener Mobilitätsanwendungen mit einem hervorragenden Kundenerlebnis zu bedienen.

Durch verschiedene kommerzielle Anwendungen und Anwendungsfälle bringt OCTO die Telematik in den Mittelpunkt der intelligenten Städte, die dank der OCTO Vision Zero: Zero Crashes, Zero Congestion, Zero Pollution (Null Unfälle, Null Staus, Null Umweltverschmutzung) die globalen Ziele der Nachhaltigkeit unterstützen.

OCTO hat derzeit 5,7 Millionen angemeldete Nutzer und verfügt über die weltweit größte Datenbank mit Telematikdaten, in der mehr als 552 Milliarden Kilometer an Fahrdaten gesammelt und über 514.000 Unfälle und Versicherungsfälle analysiert wurden.

Frost & Sullivan hat OCTO Telematics mit dem Preis "Global Company of the Year 2022" ausgezeichnet.

Für weitere Informationen: www.octotelematics.com

