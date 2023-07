Vorschau auf die Quartalszahlen der US-Banken (JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley & Co

Anzeige / Werbung

US-Bankaktien: QuartalszahlenDie Quartalssaison der US-Banken für das zweite Quartal beginnt am Freitag, den 14. Juli, und setzt sich in der darauf folgenden Woche fort. Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit den Terminen für die Gewinne der größten Unternehmen:

Bank Q2 Datum JPMorgan Freitag, 14. Juli Citigroup Freitag, 14. Juli Wells Fargo Freitag, 14. Juli Bank of America Dienstag, 18. Juli Morgan Stanley Dienstag, 18. Juli Goldman Sachs Mittwoch, 19. Juli

US-Bankaktien: Konsens über Q2-GewinneEs wird erwartet, dass die Gewinne im zweiten Quartal gemischt ausfallen werden, wobei Wells Fargo und JPMorgan das stärkste Wachstum verzeichnen dürften, während Citigroup, Morgan Stanley und Goldman Sachs mit einem Rückgang ihrer Gewinne rechnen. Nachstehend finden Sie die Konsensschätzungen für das bereinigte Ergebnis je Aktie im Vergleich zu den Vorjahreszahlen:

Bereinigter Gewinn pro Aktie Q2 2022 Q2 2023E YoY Wachstum JPMorgan $2.76 $3.77 37% Citigroup $2.19 $1.44 -34% Wells Fargo $0.74 $1.20 62% Bank of America $0.73 $0.85 17% Morgan Stanley $1.44 $1.42 -1.2% Goldman Sachs $7.73 $5.72 -26%

Der Unterschied in der Performance unter dem Strich wird letztlich auf zwei Bereiche zurückzuführen sein: zum einen auf die steigenden Zinssätze und zum anderen auf separate Aktivitäten wie Investmentbanking, Handel und Vermögensverwaltung - wo die Bedingungen weiterhin schwierig sind.Wells Fargo beispielsweise weist die höchste Nettozinsmarge der Gruppe auf und dürfte daher von steigenden Zinsen am stärksten profitieren, während es gleichzeitig aufgrund seiner Konzentration auf das traditionelle Bankgeschäft keine Belastung durch andere Aktivitäten erfährt. JPMorgan und die Bank of America werden langsamer wachsen, da sie geringere Gewinnspannen haben und ihre Erträge durch andere Aktivitäten geschmälert werden.Morgan Stanley und Goldman Sachs unterscheiden sich von den anderen Banken, da sie nicht so stark von den höheren Zinsen profitieren und sich mehr auf den Handel, das Investmentbanking und die Vermögensverwaltung konzentrieren - allesamt Bereiche, die im derzeitigen Umfeld aufgrund der gedämpften Nachfrage nach Börsengängen, Fusionen und Übernahmen sowie Kapitalbeschaffungsmaßnahmen zu kämpfen haben. Morgan Stanley wird voraussichtlich einen milderen Gewinnrückgang als Goldman Sachs erleiden, da die Investmentbanking-Sparte voraussichtlich widerstandsfähiger sein wird und auch die Vermögensverwaltungssparte dazu beitragen dürfte, den Rückschlag abzufedern.Die Citigroup bleibt das Schlusslicht der Gruppe, da der bereinigte Gewinn je Aktie im siebten Quartal in Folge gegenüber dem Vorjahr sinken dürfte! Die Nettozinsmarge der Citigroup ist im Vergleich zur Gesamtgruppe ebenfalls relativ niedrig, und sie ist auch dem schwachen Handels- und Investmentbanking-Umfeld ausgesetzt.

US-Bankaktien: Vorschau auf die Q2-ErgebnisseWerfen wir einen Blick darauf, was von den großen US-Banken in dieser Quartalssaison zu erwarten ist. US-Bankaktien bestehen Stresstest 2023Die US-Banken haben soeben ihren jährlichen Stresstest absolviert, bei dem geprüft wird, wie sich die einzelnen Banken im Falle eines extremen Abschwungs verhalten würden. Dies hilft der US-Notenbank bei der Festlegung der Kapitalanforderungen, die bestimmen, wie viel Bargeld und Vermögenswerte jede Bank vorhalten muss, um sicherzustellen, dass sie alles überstehen kann, was auf sie zukommt.Der diesjährige Test war von besonderer Bedeutung, da er der erste seit der im März ausgebrochenen Bankenkrise war, die zum Zusammenbruch mehrerer Banken führte, von der Silicon Valley Bank, der Signature Bank und der First Republic in den USA bis zum Zusammenbruch der Credit Suisse in Europa.In dem von der Fed erstellten hypothetischen Abschwung wurde von einer "schweren globalen Rezession" ausgegangen, bei der die Preise für Gewerbeimmobilien um 40 % und die Hauspreise um 38 % einbrechen würden, wobei die Arbeitslosigkeit auf einen Höchststand von 10 % ansteigen und die Wirtschaftsleistung um den gleichen Betrag sinken würde.Die Fed erklärte, dass dieses Szenario zu prognostizierten Verlusten in Höhe von 541 Milliarden Dollar führen könnte, dass aber alle 23 getesteten Banken über ihren Mindestkapitalanforderungen blieben. Die Federal Reserve erklärte, das Bankensystem sei nach wie vor stark und widerstandsfähig".Wie erwartet, schnitten einige besser ab als andere. Alle sechs großen Banken haben seit der Veröffentlichung der Ergebnisse am Freitag, dem 30. Juni, die dringend benötigte Unterstützung erhalten, wenn auch in unterschiedlichem Umfang, wobei JPMorgan und Wells Fargo am meisten zugelegt haben.Warum ist dies also wichtig? Nun, erstens geben sie Aufschluss darüber, wie finanzstark die einzelnen Banken sind. Das ist angesichts des derzeitigen Umfelds besonders wichtig. Steigende Zinssätze fördern zwar weiterhin die Rentabilität der Banken, erhöhen aber auch die Risiken einer Rezession und schüren die Diskussion darüber, welche Art von Landung - hart, weich oder irgendwo dazwischen - die Fed erreichen kann. US-Bankaktien erhöhen Dividende für Q3Zweitens ist der Stresstest auch ausschlaggebend für die Entscheidung, wie viel überschüssiges Kapital die Banken an ihre Aktionäre zurückgeben müssen, was sich auf die Dividenden und Aktienrückkäufe auswirkt.Die meisten großen Banken bestätigten rasch, dass sie ihre Dividenden ab dem dritten Quartal nach dem Stresstest anheben werden, was im Vorfeld der Ergebnisse für eine gewisse Gewissheit sorgt. Die folgende Tabelle zeigt, wie viel im Vergleich zu den für das zweite Quartal fälligen Beträgen ausgeschüttet werden wird:

Dividende Q2 2023 Q3 2023 JPMorgan $1.00 $1.05 Citigroup $0.51 $0.53 Wells Fargo $0.30 $0.35 Morgan Stanley $0.775 $0.85 Goldman Sachs $2.50 $2.75

Der Ausreißer in dieser Gruppe ist die Bank of America. Sie hat noch nicht geklärt, was mit ihrer Dividende geschieht, und die Financial Times berichtete, dass sie eine geplante Ankündigung verschoben hat, weil sie beim Stresstest besser als erwartet abgeschnitten hat. Dem Bericht zufolge plante die Bank of America eine Erhöhung ihrer Ausschüttung, bevor sie die Ankündigung verschob. Werden US-Bankaktien die Rückkäufe beschleunigen?Nachdem die Dividenden geregelt sind, wird die Aufmerksamkeit auf Aktienrückkäufe gerichtet sein. Da die US-Notenbank keine Einwände erhebt, können die Banken ihre Aktien zurückkaufen. Allerdings bereitet sich die Branche noch immer auf die strengeren Kapitalanforderungen vor, die im Zuge der Bankenkrise eingeführt werden sollen, und dies könnte die Banken zögern lassen, sich von großen Bargeldbeträgen zu trennen, bevor sie die neuen Regeln kennen. Einlagen und KreditwachstumDie Gesamteinlagen im regulierten Bankensystem sind seit dem Höchststand im ersten Quartal 2022 kontinuierlich zurückgegangen und erreichten in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 ein Zweijahrestief. Die größten Banken profitierten im Allgemeinen von einem Zufluss an Bargeld im letzten Quartal, da die Menschen ihr Geld von kleineren Banken, die als risikoreicher gelten, in die Tresore der sichereren Institute verlagert haben. Wird sich dieser Trend im zweiten Quartal stabilisiert oder beschleunigt haben?Auf der Kreditseite werden die strengeren Eigenkapitalanforderungen die Banken nicht nur dazu zwingen, mehr Kapital zu halten, sondern auch ihren Appetit auf die Kreditvergabe dämpfen, indem sie sie dazu veranlassen, strengere Kriterien anzuwenden. Das Kreditwachstum hat sich bereits verlangsamt und könnte dadurch noch weiter gebremst werden. Dies geschieht zu einer Zeit, in der die Hypothekennachfrage durch die Auswirkungen der steigenden Zinssätze auf den Immobilienmarkt auf die Probe gestellt wird, während die Nachfrage nach Gewerbeimmobilien weiterhin schwach ist. US-Bankaktien bilden RückstellungenAngesichts der angespannten Wirtschaftsaussichten legen die US-Banken weiterhin mehr Geld für potenziell faule Kredite zurück.So wird beispielsweise erwartet, dass die größte Bank, JPMorgan, im zweiten Quartal Rückstellungen in Höhe von rund 2,5 Mrd. USD bilden wird. Das wäre mehr als das Doppelte dessen, was sie im Vorjahr zurückgestellt hat, und würde den vierten Anstieg in Folge bedeuten. Dies zeigt, dass die Banken immer pessimistischer werden. Auch bei der Bank of America und Wells Fargo wird erwartet, dass die Rückstellungen im Vergleich zum Vorjahr mehr als doppelt so hoch ausfallen werden, während sie bei der Citigroup um mehr als 50 % steigen dürften. Es wird erwartet, dass die Rückstellungen in der zweiten Jahreshälfte auf hohem Niveau bleiben.Auch bei Morgan Stanley werden die Rückstellungen zunehmen, wenngleich sie dank der Konzentration auf Bereiche außerhalb des traditionellen Bankensystems deutlich geringer ausfallen. Nur bei Goldman Sachs wird erwartet, dass der Umfang der Rückstellungen in diesem Quartal reduziert wird.

Alle US-Aktien können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.